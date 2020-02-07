Великобритания снимет часть санкций с России

Новости мира:Британия отменит часть санкций по отношению к РФ.

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.

Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.

В список российских товаров, с которых, как ожидается, будут сняты антидемпинговые пошлины, вошли: алюминиевая фольга, ферросилиций, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина и нитрат аммония.

Также в перечне указаны товары, с которых пошлины сняты не будут. Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 31 января. Соединенное Королевство осуществило Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума.