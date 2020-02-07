Сигнал бедствия: Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Новости мира:В берегов Эстонии затонуло российское транспортное судно, двое рыбаков получили ранения.

У побережья Эстонии затонул российский траулер. Семерых рыбаков эвакуировали, двое из них получили ранения.

Об этом сообщает портал ERR.

"Вчера в 11:40 российское рыболовецкое судно с семью людьми на борту вышло из строя в 15 милях к северу от полуострова Джуминда, что примерно в 40 километрах к востоку от Таллина. Судно подало "сигнал бедствия" по радио, указав свои координаты. Центр морской охраны (Merevalvekeskus) установил, что траулер имел неисправность рулевого управления, а две части судна были затоплены. Корабль перевернулся, а через некоторое время потерял источник питания", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что спасательную операцию организовал Центр морской охраны Эстонии совместно с Финляндией. Они сообщили судам вблизи о бедствии на траулере. Первым на место происшествия прибыл танкер, шедший под флагом Либерии.

"Экипаж был обнаружен на спасательном плоту и в спасательных жилетах, имея лебедку безопасности. По сообщениям, двое из экипажа получили ранения и были доставлены в больницу финским спасательным вертолетом. Вертолет PPA доставил остальных пятерых членов экипажа в региональной больнице Северного Таллина (PERH) для медицинского осмотра", - добавили в СМИ.

Указано, что все члены экипажа были гражданами Российской Федерации. Инцидент расследуют. Напомним, у берегов Греции судно с украинцами на борту потерпело крушение во время шторма.