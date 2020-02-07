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"Помогите мне, я больше не могу": В Нидерландах возросло количество запросов на эвтаназию

"Помогите мне, я больше не могу": В Нидерландах возросло количество запросов на эвтаназию
18:54 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Нидерландах организация осуществляющая эвтаназию за прошлый год получила более 3 тыс запросов.

Нидерландская организация, осуществляющая эвтаназию, получила в прошлом году 3122 запроса, что на 22% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил в пятницу Экспертный центр по эвтаназии, передает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Каждый рабочий день 13 человек говорят: "Помогите мне, я больше не могу", - сказал Стивен Плэйтер, директор центра, ранее известного как Клиника конца жизни.

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В центре работают специалисты, консультирующие врачей общей практики в случаях эвтаназии, а также бригады врачей, психиатров и медсестер, посещающих пациентов для оценки их запросов и назначения смертельных доз лекарств, если они соответствуют критериям эвтаназии.

Нидерланды в 2002 году стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию. Это может быть сделано только врачами, которые вводят смертельные дозы лекарств.

Центр заявил, что выполнил почти 900, или около одной трети запросов, которые он получил в 2019 году. Эти запросы часто касались людей с деменцией или множественными физическими расстройствами, связанными с преклонным возрастом.

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Согласно законодательству Нидерландов, люди имеют право на эвтаназию, если они делают обдуманное, добровольное прошение об этом и если их страдания безнадежно "невыносимы".

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Нидерланды, Врачи, Медицина, Эвтаназия.
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