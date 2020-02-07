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Закройте незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР": Зеленский обратился к премьер-министру Италии

Закройте незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР": Зеленский обратился к премьер-министру Италии
19:31 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: president.gov.ua

Новости мира:Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии вопрос о закрытии офисов "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вопрос закрытия офисов "ДНР" и "ЛНР". 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", – сказал Зеленский. 

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В начале февраля прошлого года российские СМИ сообщили о вторых в Италии "представительство" самопровозглашенной "ДНР", которое открылось в Вероне.

Ранее самопровозглашенное самое руководство оккупированного Донецка заявило, что 14 декабря 2016 года при участии представителей трех итальянских партий, декларирующих правую идеологию, в Турине было открыто "представительство ДНР".

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в свою очередь заявил, что боевиков в Италии легализовать не собираются, а шоу с открытием "представительства ДНР" в Турине - провокация пророссийских сил.

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Украина, Италия, Владимир Зеленский, ДНР, ЛНР, Джузеппе Конте.
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