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Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
13:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во Франции новый тип коронавируса выявлен у пяти британцев.

Пять новых случаев заражения "уханьским" коронавирусом зарегистрированы к субботе во Франции, приводит слова министра здравоохранения страны Аньес Бузен французская газета "Фигаро".

Министр уточнила, что речь идет о четверых взрослых и одном ребенке, все они - британские подданные. Они госпитализированы в три больницы в городе Лионе.

Бузен пояснила, что в этом случае инфекцию "привез" во Францию британец, который 20-23 января посетил Сингапур. В настоящее время французские медики выясняют круг общения пациентов.

В Ухане открылась вторая больница для больных коронавирусом (Видео )

Кроме того, Бузен отметила, что на данный момент во Франции насчитывается 11 заразившихся коронавирусом. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные, по ее словам, вскоре смогут вернуться домой.

Напомним, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 34,5 тыс., 722 человека скончались.

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Все по теме:

Китай, Ухань, Хубэй, Коронавирус, 2019-nCoV, Коронавирус 2019-nCoV.
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