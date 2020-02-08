Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Новости мира:Во Франции новый тип коронавируса выявлен у пяти британцев.

Пять новых случаев заражения "уханьским" коронавирусом зарегистрированы к субботе во Франции, приводит слова министра здравоохранения страны Аньес Бузен французская газета "Фигаро".

Министр уточнила, что речь идет о четверых взрослых и одном ребенке, все они - британские подданные. Они госпитализированы в три больницы в городе Лионе.

Бузен пояснила, что в этом случае инфекцию "привез" во Францию британец, который 20-23 января посетил Сингапур. В настоящее время французские медики выясняют круг общения пациентов.

Кроме того, Бузен отметила, что на данный момент во Франции насчитывается 11 заразившихся коронавирусом. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные, по ее словам, вскоре смогут вернуться домой.

Напомним, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 34,5 тыс., 722 человека скончались.