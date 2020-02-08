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Военный вопрос: Кипр намерен закупить у Франции оружия на 240 млн евро

Военный вопрос: Кипр намерен закупить у Франции оружия на 240 млн евро
19:23 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:Власти Кипра подписали контракт с Францией о закупке военной техники на сумму 240 млн евро.

Кипр подписал контракт с Францией на закупку военной техники на сумму 240 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini. 

Министерство обороны Кипра отметил, что в связи с деликатным характером вопроса, относящегося к сфере национальной безопасности, оно пока не намерено раскрывать любую дополнительную информацию.

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Однако по данным СМИ, Кипр подписал контракты с французской компанией MBDA на закупку ракет "Мистраль" (класса "земля-воздух") и "Экзосет" (противокорабельных), ориентировочная стоимость которых составляет 240 миллионов евро.

В январе в рамках программы модернизации и модернизации Вооруженных сил Кипра министерство обороны также подписало контракты на модернизацию армейских ракет класса "земля-земля", а также новой французской системы ПВО малой и средней дальности.

Франция стала основным союзником Кипра и Греции в борьбе с турецкими провокациями в регионе. Флагман французского военно-морского флота авианосец "Шарль де Голль" по-прежнему дислоцируется возле побережья Лимассола.

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Кипр, Франция, Оружие, Финансы.
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