Выборы в Ирландии: большинства нет ни у кого, придется договариваться

Новости мира:По данным экзитпола, три партии в Ирландии набирают одинаковое количество голосов.

Досрочные парламентские выборы в Ирландии не позволят ни одной партии получить большинство, поскольку три политические силы набрали почти одинаковое количество голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает Reuters.

Партия Fine Gael премьер-министра Лео Варадкара набирает 22,4%, партия Fianna Fáil набирает 22,3 процента и Sinn Féin набирает 22,2 процента голосов.

Варадкар назначил досрочные выборы в январе после того, как сделка с традиционным соперником его партии, Fianna Fáil, начала разрушаться. У Варадкара не было другого выбора, кроме как объявить голосования.

Результат свидетельствует о том, что партиям необходимо будет договариваться о формировании большинства, и, возможно, нужна будет коалиция нескольких партий.

Результат также указывает на сдвиг ирландского электората. Традиционно доминирующие Fine Gael и Fianna Fáil сейчас потеряли голоса из-за левой националистической партии Sinn Féin, которая увеличила свою поддержку на 14 процентов по сравнению с выборами 2016 года.

Подсчет голосов начался в Ирландии в воскресенье утром. Но подсчет производится вручную и является длительным процессом, поэтому окончательные результаты по количеству мест для каждой партии в парламенте могут определяться в течение нескольких дней.

Напомним, в Ирландии открылись избирательные участки, которые будут работать до 22.00.