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В Ирландии проходят внеочередные парламентские выборы

В Ирландии проходят внеочередные парламентские выборы
14:32 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Ирландии открылись избирательные участки, которые будут работать до 22.00.

В Ирландии в 7 утра открылись избирательные участки, голосование на досрочных всеобщих выборах продлится до 22.00. Об этом сообщает со ссылкой на BBC. Впервые всеобщие выборы в Ирландии проводятся в субботу.

Традиционно жители близлежащих островов голосовали раньше других жителей страны, чтобы убедиться, что плохая погода не помешает вернуть ящики с бюллетенями на основную территорию Ирландии вовремя для подсчета голосов, который начнется в воскресенье.

В 22. 00 по местному времени в субботу будет опубликован экзит-пол Ipsos MRBI на заказ RTÉ, the Irish Times, TG4 и University College Dublin.

Новоизбранные депутаты соберутся на первое заседание парламента 20 февраля.

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В целом парламент Ирландии насчитывает 160 мест. Поскольку в большинстве случаев спикер не голосует, то для большинства необходимо 80 депутатов.

Сейчас маловероятно, что какая-то из партий, участвующих в выборах, наберет необходимое для большинства количество голосов.

Партия нынешнего премьера Лео Варадкара, который пришел к власти в 2017 году с исторической победой, Fine Gael, пока не может рассчитывать на победу. Варадкар назначил досрочные выборы в январе после того, как сделка с традиционным соперником его партии Fianna Fáil, начала разрушаться. В Варадкара не было другого выбора, кроме как объявить голосование.

Ожидается, что именно Fianna Fáil получит больше всего голосов, однако неизвестно какой будет будущая коалиция.

На весомый результат также может рассчитывать левая партия Sinn Féin.

Напомним, полиция Польши разоблачили граждан Украины, которые занимались легализацией иностранцев.

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Парламент, Ирландия, Выборы в Ирландии.
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