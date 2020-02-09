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Транспортное крушение: В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

Транспортное крушение: В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В Чехии автобус перевозивший около 70 детей потерпел крушение, есть пострадавшие.

На севере Чехии, в Устецком крае, 9 февраля перевернулся автобус с детьми, есть раненые.

Об этом сообщает Aktualne. 

"Двухэтажный автобус, перевозивший примерно 70 детей, потерпел крушение в воскресенье утром вблизи Блашаны в районе Лоун", - говорится в сообщении.

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Детям, по информации телеканала Nova, от 15 до 18 лет.

По словам представителя службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, один человек получил тяжелые травмы, шесть - травмы средней тяжести, еще 62 - легкие ранения.

На место происшествия были отправлены автомобили скорой помощи, а также четыре наряда спасателей из разных районов, кризисный автобус и вертолет, однако последний не смог сесть из-за непогоды.

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Полиция расследует причины аварии. 

ДТП произошло около 09:00. Двухэтажный автобус съехал с дороги после чего перевернулся.

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Дети, Чехия, Жертвы, Автобус, Пострадавшие.
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