Транспортное крушение: В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

На севере Чехии, в Устецком крае, 9 февраля перевернулся автобус с детьми, есть раненые.
Об этом сообщает Aktualne.
"Двухэтажный автобус, перевозивший примерно 70 детей, потерпел крушение в воскресенье утром вблизи Блашаны в районе Лоун", - говорится в сообщении.
Детям, по информации телеканала Nova, от 15 до 18 лет.
По словам представителя службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, один человек получил тяжелые травмы, шесть - травмы средней тяжести, еще 62 - легкие ранения.
На место происшествия были отправлены автомобили скорой помощи, а также четыре наряда спасателей из разных районов, кризисный автобус и вертолет, однако последний не смог сесть из-за непогоды.
Полиция расследует причины аварии.
ДТП произошло около 09:00. Двухэтажный автобус съехал с дороги после чего перевернулся.