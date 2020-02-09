"В ловушке": В Японии число зараженных вирусом на круизном лайнере достигло 70

Новости мира:В Японском порту на задержанном круизном лайнере возросло количество инфицированных коронавирусом, сейчас их уже 70.

Заражение новым коронавирусом подтверждено еще у шести пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама.

Об этом сообщает 9News.

"На японском круизном корабле подтверждены шесть новых случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Таким образом общее число инфицированных на круизном судне в настоящее время составляет 70, причем 80 процентов из заболевших — возрастом старше 60 лет.

Ранее сообщалось о 64 инфицированных коронавирусом на борту Diamond Princess.

Как сообщалось ранее, в Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3,5 тысячи человек, поместили на карантин в порту Иокогамы из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев.

По состоянию на конец дня 7 февраля в Китае количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 34,5 тысячи, 722 человека умерли, 2050 вылеченных пациентов выписаны из больниц.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.