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"В ловушке": В Японии число зараженных вирусом на круизном лайнере достигло 70

"В ловушке": В Японии число зараженных вирусом на круизном лайнере достигло 70
12:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В Японском порту на задержанном круизном лайнере возросло количество инфицированных коронавирусом, сейчас их уже 70.

Заражение новым коронавирусом подтверждено еще у шести пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама.

Об этом сообщает 9News. 

"На японском круизном корабле подтверждены шесть новых случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

На лайнере в Японии увеличилось количество заболевших коронавирусом

Таким образом общее число инфицированных на круизном судне в настоящее время составляет 70, причем 80 процентов из заболевших — возрастом старше 60 лет.

Ранее сообщалось о 64 инфицированных коронавирусом на борту Diamond Princess.

Как сообщалось ранее, в Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3,5 тысячи человек, поместили на карантин в порту Иокогамы из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев. 

"Первая некитайская смерть": В Ухане от коронавируса скончался гражданин США

По состоянию на конец дня 7 февраля в Китае количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 34,5 тысячи, 722 человека умерли, 2050 вылеченных пациентов выписаны из больниц.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.

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Китай, Япония, Лайнер, Жертвы, Пострадавшие, Заболевание, Круизный лайнер, Круиз, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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