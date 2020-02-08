На лайнере в Японии увеличилось количество заболевших коронавирусом

Новости мира:Количество больных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess увеличилось до 64 человек.

На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине в японском порту Иокогама, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV достигло 64 человек.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Новых инфицированных отправили в больницы Японии. По данным властей страны, проверку на возможное заражение прошли 279 человек.

Как сообщалось, 4 февраля в японском порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") поместили на карантин, потому что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На 7 февраля количество инфицированных коронавирусом на судне достигло 61 человека.