Скачать
Суббота, 08.02.2020
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
"Большое строительство": Премьер поручил главам ОГА подготовить планы
"Большое строительство": Премьер поручил главам ОГА подготовить планы
Далакян - Перес: где и когда смотреть бой
Далакян - Перес: где и когда смотреть бой
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 февраля

На лайнере в Японии увеличилось количество заболевших коронавирусом

Смотрите фото (5)
На лайнере в Японии увеличилось количество заболевших коронавирусом
12:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Количество больных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess увеличилось до 64 человек.

На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине в японском порту Иокогама, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV достигло 64 человек.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Новых инфицированных отправили в больницы Японии. По данным властей страны, проверку на возможное заражение прошли 279 человек.

Как сообщалось, 4 февраля в японском порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") поместили на карантин, потому что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На 7 февраля количество инфицированных коронавирусом на судне достигло 61 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Япония, Больные, Короновирус, Diamond Princess.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
02 Зима отменяется: в Украину идет потепление
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
05 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В китайском Ухане от коронавируса умерли первые иностранцы
В китайском Ухане от коронавируса умерли первые иностранцы
Мороз до 16 градусов: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Мороз до -16: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Будем говорить о мире: Зеленский начал визит в Ватикан
Будем говорить о мире: Зеленский начал визит в Ватикан
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь