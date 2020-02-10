Ураган "Сабине" обрушился на север Германии

Новости мира:Мощный ураган "Сабине" достиг территории Германии.

В воскресенье, 9 февраля, ураган "Сабине" достиг территории северной Германии. Порывы ветра уже достигают 110 километров в час.

В большей части страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает DW.

Как ожидается, вечером в воскресенье ураган, сильные дожди и грозы распространятся на центральную часть ФРГ, а в ночь на понедельник, 10 февраля, достигнут юга страны. Метеорологи предупреждают, что скорость ветра будет достигать 130 километров в час, ураган может выкорчевывать деревья, срывать кровлю с домов. В горных районах порывы ветра могут достигать скорости 160-180 километров в час.

С полудня воскресенья немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn частично приостановил движение поездов на севере Германии. В частности, не ходят поезда в прибрежных регионах и регионах с высоким риском шторма. Региональные поезда в землях Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония также были частично отменены или ходят с задержками.

Из-за непогоды некоторые немецкие аэропорты отменили всего несколько сотен рейсов. В частности, в аэропорту Дюссельдорфа были отменены 111 рейсов, Франкфурта-на-Майне - около 100, а в Кельне - 42. Из-за экстремальных погодных условий авиакомпания blue wings отменил рейсы в той части ФРГ, где прогнозируется непогода, в частности, из аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.