Вице-президент Еврокомиссии: На месте Путина, я бы вернула Крым назад Украине

Новости мира:Вице-президент Еврокомиссии заявила, что на месте Путина вернула бы Крым Украине.

Вице-президент Европейской комиссии, которая ответственна за вопросы ценностей и прозрачности, Вера Юрова заявляет, что на месте президента Российской Федерации Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.

Об этом Юрова сказала в видеоинтервью, опубликованном на сайте партии "Альянс либералов и демократов за Европу".

В частности, ее спросили о политике, с которым бы она хотела поменяться местами на один день.

"Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - ответила вице-президент Еврокомиссии.