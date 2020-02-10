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В Украину едет комиссар ЕС по вопросам расширения

В Украину едет комиссар ЕС по вопросам расширения
16:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Еврокомиссар Варгеи приедет в Украину с официальным визитом.

Комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгели осуществит визит в Украину 11-12 февраля, которая станет первой восточноевропейской страной, которую он посетит на своей должности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

В Киеве еврокомиссар намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства, в том числе с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко, а также председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Также запланирована встреча с членами комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

"Внимание визита сосредоточено на обсуждении состояния реформ и выполнении Соглашения об ассоциации после проведения Совета ассоциации Украина-ЕС, заседание которого состоялось в Брюсселе в конце января", - сказано в сообщении.

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Перед своим визитом Варгеи заявил, что Украина - это не только близкий сосед Европейского Союза, но и ключевой партнер.

"Украина продолжает добиваться прогресса во многих реформах. Но работа требует продолжения, особенно в области верховенства права и борьбы с коррупцией - ключевых областях для экономического развития", - подчеркнул еврокомиссар.

Во время визита Варгеи намерен обсудить всестороннюю поддержку Украины, которая выходит за рамки финансовой поддержки и технической помощи.

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По его словам, визит в Киев будет способствовать предстоящему обсуждению на встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в марте.

Варгеи проведет пресс-конференцию с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и подпишет соглашение о поддержке ЕС электронного управления и цифровой экономики.

Среди запланированных мероприятий визита - участие в церемонии зажжения свечей у Мемориала Небесной сотни и встречи с представителями гражданского общества и представителями национальных меньшинств.

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ЕС, Еврокомиссия, Оливер Варгеи.
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