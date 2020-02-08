Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции пригласил Папу Франциска посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане в ходе аудиенции с Папой Римским Франциском пригласил понтифика посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, в Ватикане состоялась аудиенция Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Папой Франциском, в ходе которой глава Украинского государства отметил важную роль, которую Святой Престол мог бы сыграть в принесении мира на украинскую землю.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он (Папа Римский – ред.) даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - рассказал Зеленский после аудиенции.

Также он отметил, что Папу Франциска очень ждут в Украине, где он имеет чрезвычайно большую поддержку и доверие.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - резюмировал Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Его Святейшество обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. "Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тыс. украинцев, пострадавших на Донбассе", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.

В рамках визита предусмотрена аудиенция Главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском.

Также Президент Украины проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Накануне Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент призвал закрыть офисы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и пересмотреть дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.