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Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

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Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
15:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции пригласил Папу Франциска посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане в ходе аудиенции с Папой Римским Франциском пригласил понтифика посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, в Ватикане состоялась аудиенция Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Папой Франциском, в ходе которой глава Украинского государства отметил важную роль, которую Святой Престол мог бы сыграть в принесении мира на украинскую землю.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он (Папа Римский – ред.) даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - рассказал Зеленский после аудиенции.

Также он отметил, что Папу Франциска очень ждут в Украине, где он имеет чрезвычайно большую поддержку и доверие.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - резюмировал Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Его Святейшество обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. "Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тыс. украинцев, пострадавших на Донбассе", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.

В рамках визита предусмотрена аудиенция Главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском.

Также Президент Украины проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

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Накануне Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент призвал закрыть офисы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и пересмотреть дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.

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Украина, Италия, ЕС, НАТО, Ватикан, Папа Римский, Донбасс, Пленные, Владимир Зеленский.
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