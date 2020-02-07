Зеленский встретился с президентом Италии

Новости Украины:Зеленский обсудил с президентом Италии вопросы развития двустороннего сотрудничества.

В Риме президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Италии Серджио Маттареллой вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что в ходе встречи главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Зеленский проинформировал, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие контактов между странами.

Кроме того, глава Украинского государства ознакомил президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей Нормандского саммита.

"Владимир Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский 7-8 февраля осуществляет визит в Итальянскую Республику.

8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан. Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.