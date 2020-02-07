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Пятница, 07.02.2020
Зеленский на встрече с Конте: Будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине
Зеленский на встрече с Конте: Будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине
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Зеленский на встрече с Конте: Будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине

Зеленский на встрече с Конте: Будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине
19:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и развитие контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами обсудили Конте и Зеленский.

Во время встречи в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент Украины Владимир Зеленский отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и развития сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, особое внимание во время встречи собеседники уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.

"Италия - в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более $4 млрд. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", - заявил Зеленский.

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Президент отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.

"Позитивные изменения, которые происходят в нашей стране, создают дополнительные возможности для наращивания сотрудничества между Украиной и Италией", - отметил глава государства.

В частности, Зеленский выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участию итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.

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"Наше правительство работает на упрощение экономических и бизнес-процессов. На этот год у нас большие планы по строительству дорог, мостов, развитию портов и аэропортов. Мы будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине и сделаем все ради безопасности их инвестиций. Давайте вместе строить в Украине и создавать рабочие места", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны премьер-министр Итальянской Республики отметил полную поддержку реформ в Украине.

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Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере. Также во время переговоров согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Украине.

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Италия, Инвестиции, Владимир Зеленский, Джузеппе Конте.
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