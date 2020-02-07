Зеленский прибыл в Рим: началась встреча с премьером страны (Видео)

Новости Украины:В столице Италии началась встреча Зеленского с премьером Италии.

В Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в Италии, с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Торжественная церемония встречи состоялась возле дворца Киджи, который является официальной резиденцией премьер-министра Италии.

На кадрах видно, что глава украинского государства подъехал к резиденции на Maserati Quattroporte.

Прозвучали государственные гимны Украины и Итальянской Республики. Президент Украины и председатель Совета министров Италии осмотрели строй почетного караула.

Также состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Италии.