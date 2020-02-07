В Италии зафиксирован еще один случай коронавируса: заболел гражданин страны

Новости мира:У гражданина Италии впервые обнаружили коронавирус.

Гражданин Италии сдал положительный результат на новый коронавирус после возвращения из Китая, в результате чего общее количество подтвержденных случаев в стране возросло до трех.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Один из 56 граждан Италии, прилетевших домой на этой неделе из города Ухань, сдал положительный результат на вирус.

После высадки в Риме в понедельник, эвакуированные находились на карантине в целях предосторожности на военном объекте на окраине итальянской столицы.

В настоящее время мужчина находится в изоляции в Римском национальном институте инфекционных заболеваний.

Это третий подтвержденный случай коронавируса в Италии и первый среди итальянских граждан. Ранее на территории страны зафиксировали два случая коронавируса у туристов из Китая.

По данным медиков, женщина и мужчина в возрасте 60 лет находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Они получают то,"экспериментальное лечение антиретровирусными препаратами, обычно используемыми против ВИЧ, но у которых также есть признаки воздействия против нового коронавируса".

Между тем, все пассажиры, прибывающие в итальянские аэропорты, в том числе из Европы и на некоторых внутренних рейсах, систематически проверяются на наличие высокой температуры.

Все прямые рейсы между Италией и Китаем остаются приостановленными после того, как итальянское правительство объявило чрезвычайное положение.