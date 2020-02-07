Коронавирус в мире: ученые сделали интересное открытие

Новости мира:Китайские ученые выявили коронавирус у чешуйчатых зверей панголинов

Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин, сообщает в пятницу китайское телевидение.

Исследование провели специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун. Они провели анализ 1 тыс. образцов генетического материала.

Ученым удалось установить, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у панголинов, на 99% идентична геному коронавируса нового типа у заболевших людей.

Ученые отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Специалисты утверждают, что их работа позволит быстрее взять под контроль вспышку коронавируса. Они надеются, что оно поможет ученым найти других потенциальных хозяев вируса, а пока что призывают граждан Китая не приближаться к диким животным.

При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов.

Ранее китайские ученые высказывали мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи. Также они сообщали, что источником происхождения вируса могли быть животные из семейства крылановых.

Панголины - млекопитающие, покрытые крупными чешуями. Они живут в Африке и Азии, везде их популяция не очень велика. Панголины крайне популярны среди браконьеров в Азии, в Китае есть законы, ограничивающие их отлов. Китайские СМИ сравнивают стоимость чешуи панголинов на черном рынке со стоимостью серебра.

Высокие цены на чешую панголинов связаны с ее популярностью в китайской народной медицине. Лечить чешуей панголинов предлагают множество заболеваний: от астмы до артрита.

Мясо панголинов также высоко ценится, в Китае и Вьетнаме оно считается деликатесом.

Напомним, по состоянию на 7 февраля в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 31 161 человека, а летальных случаев насчитали уже 636.