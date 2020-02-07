В Европе растет количество инфицированных коронавирусом

Новости мира:В Европе общее количество инфицированных новым коронавирусом достигло 31 человека.

Британия, Германия и Италия объявили о новых случаях заражения новым вирусом из Китая в четверг, в результате чего общее количество подтвержденных случаев в Европе достигло 31. Об этом сообщает АР.

В Германии все случаи, кроме двух, связанные с поставщиком автозапчастей Webasto, штаб-квартиру которого неподалеку от Мюнхена посетил китайский коллега. Среди инфицированных двое детей.

Британские власти подтвердили третий случай заражения в стране, заявив, что пациент заразился вирусом не в Великобритании.

В Италии 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане, где он жил. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну в понедельник на итальянском самолете ВВС из Китая.

Напомним, по состоянию на 7 февраля в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 31 161 человека, а летальных случаев насчитали уже 636.