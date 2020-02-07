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Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились

Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились
07:36 Сегодня Телеграф

Новости мира:По состоянию на 7 февраля в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 31 161 человека, а летальных случаев насчитали уже 636.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (18:00 киевск. четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам охраны здоровья получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новой разновидностью коронавируса, из них 4821 человек находится в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человек выписаны из больниц", − говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки в Китае умерли 73 человека и обнаружено 3,1 тысячи новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявлено 24 подтвержденных случая заражения (в том числе один человек умер), Макао − десять и на Тайване − 16.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 28 тыс. 985 человек, состояние 4 тыс. 821 больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 186 тыс. 045 человек, 1 тыс. 540 человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 50 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 24 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 16 - на Тайване.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй - ред.) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тыс. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

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Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

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Китай, Гонконг, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV.
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