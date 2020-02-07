Ермак рассказал, почему не хочет делить обязанности с Богданом

Новости Украины:Ермак рассказал, что работает лично с президентом Украины, а Богдан выполняет то, о чем гласит Положение ОП.

Говорить о разделении обязанностей между помощником президента Украины и главой ОПУ некорректно.

Об этом заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии "НВ".

Ермак объяснил, что не видит смысла делить обязанности с Богданом, потому что Зеленский лично определяет рабочие вопросы, за которые помощник должен браться

"Я работаю исключительно с президентом напрямую", - рассказал он.

При этом, Богдан, как руководитель Офиса президента имеет свои Положения об ОП.

Как известно, слухи о конфликтных взаимоотношения между Андреем Ермаком и Андреем Богданом появились несколько месяцев назад из-за разных взглядов на вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА и политику ОПУ.

При этом Богдан, на вопрос, конфликтует ли он с Ермаком, ответил сухое: "Нет".