Скачать
Пятница, 07.02.2020
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Сборная Аргентины по футболу вышла на Олимпиаду-2020
Сборная Аргентины по футболу вышла на Олимпиаду-2020
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля

Ермак рассказал, почему не хочет делить обязанности с Богданом

Ермак рассказал, почему не хочет делить обязанности с Богданом
11:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Ермак рассказал, что работает лично с президентом Украины, а Богдан выполняет то, о чем гласит Положение ОП.

Говорить о разделении обязанностей между помощником президента Украины и главой ОПУ некорректно.

Об этом заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии "НВ".

Ермак объяснил, что не видит смысла делить обязанности с Богданом, потому что Зеленский лично определяет рабочие вопросы, за которые помощник должен браться

"Я работаю исключительно с президентом напрямую", - рассказал он.

При этом, Богдан, как руководитель Офиса президента имеет свои Положения об ОП.

"Я - профессиональный дипломат": Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке

Как известно, слухи о конфликтных взаимоотношения между Андреем Ермаком и Андреем Богданом появились несколько месяцев назад из-за разных взглядов на вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА и политику ОПУ.

При этом Богдан, на вопрос, конфликтует ли он с Ермаком, ответил сухое: "Нет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Андрей Ермак, Офис Президента, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
04 Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
05 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Европе растет количество инфицированных коронавирусом
В Европе растет количество заболевших коронавирусом
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь