Ермак рассказал, почему не хочет делить обязанности с Богданом

Говорить о разделении обязанностей между помощником президента Украины и главой ОПУ некорректно.
Об этом заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии "НВ".
Ермак объяснил, что не видит смысла делить обязанности с Богданом, потому что Зеленский лично определяет рабочие вопросы, за которые помощник должен браться
"Я работаю исключительно с президентом напрямую", - рассказал он.
При этом, Богдан, как руководитель Офиса президента имеет свои Положения об ОП.
Как известно, слухи о конфликтных взаимоотношения между Андреем Ермаком и Андреем Богданом появились несколько месяцев назад из-за разных взглядов на вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА и политику ОПУ.
При этом Богдан, на вопрос, конфликтует ли он с Ермаком, ответил сухое: "Нет".