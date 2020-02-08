Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев

Новости Украины:Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у Папы Римского Франциска попросил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал Зеленский.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Как сообщалось, начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.

В рамках визита предусмотрена аудиенция Главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском.

Также Президент Украины проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Накануне Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент призвал закрыть офисы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и пересмотреть дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.