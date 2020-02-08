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Суббота, 08.02.2020
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
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Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев

Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
12:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у Папы Римского Франциска попросил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал Зеленский.

Как сообщалось, начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.

В рамках визита предусмотрена аудиенция Главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском.

Также Президент Украины проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Зеленский на встрече с Конте: Будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине

Накануне Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент призвал закрыть офисы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и пересмотреть дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.

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Все по теме:

Украина, Италия, ЕС, НАТО, Ватикан, Папа Римский, Донбасс, Пленные, Владимир Зеленский.
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