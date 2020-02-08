Будем говорить о мире: Зеленский начал визит в Ватикан

Новости Украины:В субботу, 8 февраля, начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.

Начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, предусмотрена аудиенция с Его Святейшеством Папой Франциском.

Также Зеленский проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

В свою очередь Зеленский на странице в Твиттере отметил, что будет говорить в Ватикане о мире. "Сегодня в Ватикане будем говорить о мире. Мир, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - написал президент.

Сьогодні у Ватикані говоритимемо про мир. Мир, якому неодноразово була присвячена молитва Папи Римського Франциска @Pontifex — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Накануне Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент призвал закрыть офисы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и пересмотреть дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.