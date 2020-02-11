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От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган

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От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
07:50 Сегодня Телеграф

Новости мира:Количество погибших в результате зимнего шторма, обрушившегося на Европу, возросло до шести человек.

Мощный шторм Ciara, прокатившийся по Европе, привел к гибели по меньшей мере шести человек в Чехии, Польше, Швейцарии, Швеции, Словении и Великобритании. Об этом передает "Радио Свобода".

Также, по сообщениям, несколько человек были ранены.

Кроме того, из-за непогоды были отменены сотни авиарейсов. В частности, более 700 рейсов были отменены в четырех немецких городах: Франкфурте, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне.

Шторм "Ciara" ударил по Великобритании и Ирландии 9 февраля, а потом начал двигаться на восток, обесточивая десятки тысяч домов по всей Европе. Шторм привел к сильнейшему наводнению в Англии и вызвал перебои в железнодорожном и автомобильном сообщении в нескольких странах.

Синоптические службы сообщили о значительном повышении уровней воды на побережьях в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

В Нидерландах, Германии, Чехии и других европейских странах борются с последствиями урагана Сабина. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn, заранее призывавший пассажиров отказаться от поездок в дни урагана, 9 февраля приостановил дальнемагистральное сообщение вплоть до утра 10 февраля, предупредив о возможных сбоях в расписании и в течение ближайших суток. В таких землях как Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саар не ходили даже региональные поезда.

Аэропорты Амстердама, Франкфурта, Дюссельдорфа и Кельна, входящие в число крупнейших в Европе, отменили более 400 рейсов, включая международные. Компания Eurowings отменила практически все свои вылеты.

Во многих крупных городах Германии, включая Бремен, Гессен, города Баварии и Нижней Саксонии, школьникам рекомендовали остаться дома.

В Британии пилот пытался посадить самолет при штормовом боковом ветре (Видео)

Во Франкфурте-на-Майне ураган повредил собор, на крышу которого из-за ветра рухнул строительный кран.

В Гамбурге спасатели получили более 300 вызовов за сутки, связанных с ударом стихии. Так, на один из жилых домов упало дерево, в результате чего крыша и две его стены рухнули. К счастью, никто не пострадал.

Стихийная сила: В Нидерландах шторм "Ciara" вырывает деревья и срывает крыши

Ожидается, что разрушительная сила стихии будет ощущаться на континенте еще несколько дней, перемещаясь в южные регионы Германии (пик урагана, как ожидается, придется на Баварию и альпийский регион) и другие страны Европы. В Великобритании и Германии предупреждения о непогоде остаются в силе на 10−11 февраля.

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Ураган, Европа, Жертвы, Сиара, 20, Сабина.
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