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Стихийная сила: В Нидерландах шторм "Ciara" вырывает деревья и срывает крыши

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Стихийная сила: В Нидерландах шторм "Ciara" вырывает деревья и срывает крыши
17:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Нидерландах ураган "Ciara" причинил не мало вреда, шквальный ветер срывает крыши и ламает деревья.

В Нидерландах, где второй день бушует шторм Ciara, стихия причинила немало вреда.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

По информации местных СМИ, на мосту в городе Моердийк перевернулся грузовик, образовался большой затор.

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Кроме того, у автобуса, который ехал из города Драхтена, шквальным ветром просто на трассе оторвало дверь.

А в одном из районов Роттердама пришлось эвакуировать жильцов 40 квартир в доме, крыша которого сильно повреждена мощным ветром. Также в Роттердаме большое дерево, упав, разбило автомобиль и окна в доме. 

В стране из-за сильного ветра ограничено движение общественного транспорта. Авиапассажирам рекомендуют проверять информацию о своих рейсах, ведь они могут быть отложены или отменены в связи с сильным ветром. 

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В стране из-за шторма также отменены много спортивных и культурных мероприятий.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Амстердама "Схипхол" 9 февраля 2020 года из-за шторма было отменено 240 авиарейсов.

В общем, шторм Ciara накрыл всю Северную Европу.В частности, на юге Швеции из-за разгула стихии около 16 тысяч человек остались без света. Ciara поразила и Великобританию, в части страны возник транспортный коллапс.

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Штормовые предупреждения объявлено также в Бельгии, Франции, Ирландии, Дании и Норвегии.

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Шторм, Нидерланды, Жертвы, Пострадавшие, Разрушение, Стихийное бедствие, Ciara.
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