Шторм в Швеции: тысячи человек остались без света

Новости мира:Бушующий в Швеции шторм оставил без света тысячи человек.

В результате шторма Ciara около 16 тысяч человек на юге Швеции остались без света.

Об этом сообщает The Local.

"По состоянию на утро понедельника около 16 тысяч человек на юге Швеции остались без света (из-за шторма - ред.)", - сказано в сообщении.

Всего за последние 24 часа около 45 тысяч человек нуждались в подмоге различных энергетических компаний для восстановления освещения в доме.

Как сообщает портал, в результате сильных дождей и порывов ветра во время шторма Ciara в Швеции обрушилось много деревьев, были закрыты мосты, включая большой мост с Данией, и отменены авиаперелеты и железнодорожные маршруты.

В воскресенье вечером у шведского побережья также затонуло судно с двумя рыбаками на борту. Один из них позднее был найден на пляже, а другого еще ищут.

Отмечается, что сам шторм уже достиг своего пика, и, по данным метеорологов, начинает стихать.

Как сообщалось, мощный шторм Ciara потряс Великобританию, принеся с собой сильный ветер и дожди. В отдельных районах страны возник транспортный коллапс.