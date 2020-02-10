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Стихийная мощь: В Польше повреждены дома и отменены авиарейсы

Стихийная мощь: В Польше повреждены дома и отменены авиарейсы
12:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В Польше из-за сильного шторма отменили авиарейсы, также повреждены много домов.

В связи с сильным ветром в течение вечера и ночи на понедельник польские спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий стихии, повреждены несколько домов, а более 50 тыс. пользователей отрезаны от электроэнергии.

Об этом написал в Twitter заместитель директора правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ. 

"В связи с сильным ветром до 7 часов утра (по киевскому времени - ред.) Государственная пожарная служба зафиксировала на территории страны более 1,1 тыс. вызовов (относительно ликвидации последствий стихии). Повреждены 15 домов, три из которых - хозяйственного пользования. Без электричества остаются 55 тыс. пользователей (всего в Подкарпатском воеводстве - 14 тыс.)", - подчеркнул Свищ. 

Ураган "Сабине" обрушился на север Германии

Практически во всех воеводствах Польши объявлен повышенный, второй уровень тревоги, означающий появление опасных метеорологических явлений, что может нести материальные потери и угрозу для здоровья и жизни людей. В свою очередь в южных частях Нижнесилезского и Подкарпатского воеводств на юге Польши объявлена угроза третьего уровня. Она предусматривает, что угроза для жизни может быть весьма значительной, а материальный ущерб - чрезвычайно большим.

В Британии бушует мощный ураган

Из-за сильного ветра отменены авиарейсы из польских аэропортов во многие города Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 9 февраля, ураган "Сабина" достиг территории северной Германии. Порывы ветра достигали 110 километров в час.

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Польша, Ураган, Европа, Разрушение, Стихийное бедствие.
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