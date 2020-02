В Британии бушует мощный ураган

Практически на всей территории Великобритании объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган "Киара".

Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 90 м/ч (144 км/ч). Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны.

Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число. Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях. Многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Компания Network Rail, отвечающая за железнодорожное сообщение в Британии, выпустила предупреждение о соблюдении максимальной скорости в 50 м/час (80 км/ч), многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England поместила на "Твиттере" фото падающего от ветра грузовика, водитель которого отделался легким испугом.

It's getting windy. A lucky escape for this lorry driver on the #A20 heading for Dover, he was helped out by our traffic officers. If you must travel, plan ahead, watch for fallen trees, flying cones or debris, and drive safely. Be careful out there folks #StormCiara pic.twitter.com/8U7jTWCWla

— Highways England (@HighwaysEngland) February 9, 2020