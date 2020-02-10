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В Британии бушует мощный ураган

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В Британии бушует мощный ураган
08:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В Великобритании объявлен желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган Киара.

Практически на всей территории Великобритании объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган "Киара".

Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 90 м/ч (144 км/ч). Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны.

Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число. Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях. Многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Компания Network Rail, отвечающая за железнодорожное сообщение в Британии, выпустила предупреждение о соблюдении максимальной скорости в 50 м/час (80 км/ч), многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England поместила на "Твиттере" фото падающего от ветра грузовика, водитель которого отделался легким испугом.

 

Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк, из-за погоды отказалась от воскресного посещения церкви.

В воскресенье в Лондоне закрыты для прогулок все королевские парки, включая Гайд-парк и Риджентс-парк, из-за угрозы падения старых деревьев.

Из-за урагана "Киара" оказался отменен в воскресенье матч Премьер-лиги между командами "Манчестер-сити" и "Уэст-Хэм".

Однако команды "Шеффилд-Юнайтед" и "Борнмут" все же решились выйти на поле, невзирая на погоду.

Сильнее всего ураган "Киара" обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч.

Метеорологическая служба сообщает, что в понедельник на севере Англии возможны сильные снегопады, что может привести к обледенению дорог. Там желтый уровень опасности сохранится до вечера понедельника.

Ирландии и Бельгии угрожает мощный ураган "Сиара"

Ураган "Киара" ощущается и в материковой Европе: во Франции, Бельгии, Ирландии и Нидерландах также ожидается шквальный ветер и проливные дожди. Отменены некоторые авиарейсы в Бельгии и Германии.

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Великобритания, Ураган, Шторм, Ветер.
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