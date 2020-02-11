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Пассажирский лайнер установил рекорд скорости трансатлантического перелета

Пассажирский лайнер установил рекорд скорости трансатлантического перелета
09:35 Сегодня Телеграф

Новости мира:Пассажирский самолет авиакомпании British Airways установил новый рекорд скорости трансатлантического перелета для дозвуковых самолетов.

Самолет Boeing 747 компании British Airways, выполнявший рейс Нью-Йорк - Лондон, побил рекорд скорости через попутный ветер. Об этом сообщает Голос Америки.

5554 километра через Атлантику самолет преодолел за 4:00 56 минут. Это рекорд для такого маршрута пассажирского самолета. Максимальная скорость достигла 1327 километров в час.

“Наши пилоты максимально использовали погодные условия, чтобы пассажиры вернулись в Лондон гораздо раньше времени”, — заявили в British Airways.

Предыдущий рекорд — 5 часов 13 минут — установил норвежский Boeing в январе 2018 года

В авиакомпании отметили, что абсолютный рекорд скорости перелета между Нью-Йорком и Лондоном принадлежит сверхзвуковому самолету Конкорд, который в 1996 году преодолел расстояние между двумя городами за 2 часа 53 минуты.

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Причиной сверхбыстрого перелета в попутный ветер скоростью до 322 километров в час. Метеорологи называют явление высотной струменеврю течению - это быстрые и узкие воздушные течения в атмосфере Земли. Они могут увеличивать или снижать скорость самолетов, однако они также ощущаются как "зона турбулентности".

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British Airways, Boeing 747, Нью-Йорк - Лондон, Трансатлантический перелет.
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