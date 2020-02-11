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Предвыборная гонка в Польше: Дуда значительно опережает своих конкурентов

Предвыборная гонка в Польше: Дуда значительно опережает своих конкурентов
12:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Нынешний президент Польши Анджей Дуда значительно опережает своих конкурентов на выборах в Польше, которые должны пройти в мае текущего года.

Ровно за три месяца до президентских выборов в Польше действующий глава государства Дуда, недавно официально объявивший о своем участии в нынешних выборах, по социологическим опросам значительно опережает всех своих оппонентов.

В то же время во втором туре его преимущество может быть минимальным, говорится в опросе центра IBRiS для издания Rzeczpospolita.

Согласно исследованию, проведенному в начале февраля, за Дуду в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 43,7% опрошенных. Кандидат от правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) почти на 15% опережает кандидатку от либеральной Гражданской коалиции (KO) Малгожату Кидаву-Блонскую (29,2%).

За независимого кандидата, бывшего журналиста Шимона Головню готовы проголосовать 8,1% респондентов, за представителя левых сил, евродепутата Роберта Бедроня - 6,9%, за лидера консервативной Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша - 4%, а за кандидата от националистической "Конфедерации" Кшиштофа Босака - 3,8% опрошенных.

В то же время во втором туре выборов Дуда опережает всех кандидатов, приобретая около 50% голосов. Как отмечают эксперты IBRiS, Дуда имеет преимущество над оппонентами во втором туре, но оно незначительно. Следовательно, конечный результат выборов пока что сложно предсказать.

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 10 мая, а возможный второй тур – 24 мая.

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Польша, Президент Польши, Выборы в Польше, Анджей Дуда.
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