Ураган в Европе: Непогода переместился в Австрию, жертв стало больше

Новости мира:Вследствие непогоды жертвы есть в Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии и Чехии.

По меньшей мере семь человек погибли в Европе в результате ураганных ветров и сильных дождей, прошедших на днях в ряде стран. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Поваленные деревья продолжали блокировать дороги и железнодорожные пути на юге Германии и Австрии во вторник. Накануне сообщалось о шести погибших.

В австрийский город Зальцбург вблизи немецкой границы шторм пришел во вторник. Более 400 пожарных часами работали над тем, чтобы очистить дороги и автомобили от поваленных деревьев. Пострадавших в результате нет.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn, который остановил движение поездов на длинные дистанции в понедельник, объявил о возобновлении большей части перевозок во вторник - за исключением некоторых поездов в южных регионах, которые все еще страдают от сильных порывов ветра.

Школы, закрытые в понедельник, возобновили работу во всех регионах страны во вторник.

Немецкая метеослужба заявила, что сильный ветер сохранится в значительной части страны во вторник, но эпицентр шторма переместился на юго-восток.

Служба также прогнозирует сильные дожди в большей части страны, а также во Франции и Бельгии.