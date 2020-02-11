В Польше сильный ветер снес с дороги школьный автобус

Новости мира:В автобусе находилось 23 детей, пять из которых получили незначительные травмы.

В Великопольском воеводстве Польши произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает RMF24.

В школьном автобусе ехали 23 детей в возрасте от 7 до 14 лет. С ними было двое сопровождающих.

Автобус съехал с дороги, пересек придорожную канаву и остановился на поле. При этом транспортное средство не перевернулось, что позволило избежать большего количества пострадавших.

Как сообщил Анджей Боровяк, представитель пресс-службы полиции Познани, автобус снесло с дороги сильным порывом ветра. Всего в аварии пострадали пятеро детей. У одного из них сильно травмирована ладонь, у других – незначительные повреждения.

Напомним, в Польше из-за сильного шторма отменили авиарейсы, также повреждены много домов.