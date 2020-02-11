Скачать
Вторник, 11.02.2020
В Офисе президента прокомментировали смену руководства
В Офисе президента прокомментировали смену руководства
Зеленский нашел замену Лутковской в ТКГ
Зеленский нашел замену Лутковской в ТКГ
Месси может стать одноклубником Роналдо
Месси может стать одноклубником Роналдо
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)

Кадровые изменения: Джонсон созывает кабинет министров

Кадровые изменения: Джонсон созывает кабинет министров
17:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Борис Джонсон планирует в четверг провести перестановки в британском правительстве.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести перестановки в кабинете министров, сообщают во вторник британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.

Перестановки запланированы на четверг, 13 февраля, а в пятницу пройдет заседание кабинета министров.

СМИ ожидали серьезных перестановок в британском правительстве еще в прошлом году, когда консерваторы под руководством Джонсона одержали победу в выборах в парламент. Однако премьер решил отложить перемены до завершения Brexit.

Джонсон готовит реорганизацию правительства, чтобы сократить число участников заседаний кабинета министров, где бывают не только сами министры, но и их заместители, и другие представители власти, отмечают СМИ.

Торговое соглашение Британия-ЕС: "Австралийская модель" удивила фон дер Ляен

Таким образом, по мнению СМИ, он хочет упростить процесс принятия решений.

Ожидается, что ключевые фигуры в правительстве Джонсона: министр финансов Саджид Джавид и глава МИД Доминик Рааб - сохранят свои позиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
03 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
04 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
05 Коммуналка за собаку: Зеленский поддержал Брагара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
&quot;Большое строительство&quot;: чем займется &quot;Укравтодор&quot; весной
Чем займется "Укравтодор" весной
Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления
Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления
Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год
Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь