Кадровые изменения: Джонсон созывает кабинет министров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести перестановки в кабинете министров, сообщают во вторник британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.
Перестановки запланированы на четверг, 13 февраля, а в пятницу пройдет заседание кабинета министров.
СМИ ожидали серьезных перестановок в британском правительстве еще в прошлом году, когда консерваторы под руководством Джонсона одержали победу в выборах в парламент. Однако премьер решил отложить перемены до завершения Brexit.
Джонсон готовит реорганизацию правительства, чтобы сократить число участников заседаний кабинета министров, где бывают не только сами министры, но и их заместители, и другие представители власти, отмечают СМИ.
Таким образом, по мнению СМИ, он хочет упростить процесс принятия решений.
Ожидается, что ключевые фигуры в правительстве Джонсона: министр финансов Саджид Джавид и глава МИД Доминик Рааб - сохранят свои позиции.