Боррель: ЕС должен усилить свою роль в качестве геополитического игрока

Новости мира:Еврокомиссия обсудила свои стратегические задачи в области обороны.

Европейская комиссия провела во вторник в Страсбурге первые концептуальные дебаты по вопросам обороны, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"И сейчас очень, очень важный момент для проведения таких дебатов, потому что последнее развитие международных событий показывает, что в нынешнем геополитическом контексте Европейский союз должен взять на себя более значительную ответственность за свою безопасность и усилить свою роль в качестве геополитического игрока", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции по итогам заседания Еврокомиссии.

По его словам, просто заявлять об этом недостаточно, нужно "иметь средства, возможности и инструменты в различных политических и практических областях".

"Очевидно, что оборона остается вопросом национальной компетенции. Главное европейское сотрудничество по обороне осуществляется в государствах-членах, то есть принадлежит к межправительственной сфере. И без согласия государств-членов трудно продвигаться в этой области", - продолжил Боррель.

В то же время, по его словам, Еврокомиссия может внести большой вклад, "поддерживая промышленное сотрудничество (для этого существует Европейский оборонный фонд), военную мобильность, и еще, а может, особенно - борьбу против гибридных угроз".

Он отметил и свою роль как высокого представителя ЕС в обеспечении согласованности между инструментами, которыми располагает Еврокомиссия, и межправительственной политикой.

При этом Боррель подчеркнул значение оборонного фонда ЕС для сотрудничества государств-членов над совместными проектами на основе стратегического подхода по созданию возможностей, отвечающих потребностям европейских армий.

Он указал на необходимость обеспечения согласованности Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), Европейского оборонного фонда и Европейского оборонного агентства.

Члены Еврокомиссии обсудили работу по созданию политического и стратегического документа, который называют "стратегическим компасом". Этот документ, объяснил Боррель, государства-члены просили подготовить для лучшего определения целей ЕС в области безопасности и обороны и идентификации угроз. На эту работу отведен год, уточнил высокий представитель ЕС.