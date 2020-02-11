Ученые из Турции создали тест на коронавирус

Новости мира:Турецким ученым удалось разработать тест на смертельный китайский коронавирус.

В Турции разработали собственный тест для выявления коронавируса, который показывает результат спустя 90-120 минут.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Разработанный отечественный тестовый набор, который определяет наличие коронавируса, делает это в течение 90-120 минут", - сообщил Коджа.

По его словам, разработка теста началась как только, появилась информация о коронавирусе. Использовать тест собственного производства в Турции начали на прошлой неделе.

Также министр сообщил, что под наблюдением врачей находились 61 человек, инфицирование коронавирусом не подтвердилось ни у одного.

Как известно, ученые из китайского города Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса, что позволяет получить результат в течение 8-15 минут.