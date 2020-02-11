"Амбициозная цель": ЕС сделал Британии интересное предложение

Новости мира:В Евросоюзе призывают к более тесному торговому сотрудничеству с Великобританией.

Евросоюз делает для Великобритании уникальное предложение относительно свободной торговли без тарифов и квот, но готов строить отношения и по правилам ВТО, если правительство страны будет склоняться к такому варианту.

Об этом в Европарламенте во время презентации проекта мандата на переговоры между ЕС и Великобританией заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на сайте Европейской комиссии.

"У нас есть амбициозная цель: нулевые тарифы и нулевые квоты в торговых отношениях в отношении всех видов товаров. Это то, чего мы никогда раньше не предлагали никому другому. Это новая модель торговли, которая предоставляет уникальные условия доступа к общему рынку. Безусловно, это потребует соответствующих гарантий справедливой конкуренции и защиты социальных, природоохранных, потребительских стандартов", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что глобальные игроки, такие как Канада и Япония, которые имеют с ЕС соглашения о свободной торговле, ценят такие отношения. Поскольку, по словам фон дер Ляйен, Европа представляет общий рынок, охватывающий 440 миллионов человек. Именно с этих позиций ЕС подходит к построению будущих отношений с Великобританией.

"Я была несколько удивлена услышать, что премьер-министр Великобритании говорит об австралийской модели (торговых отношений - ред.). Австралия, несомненно, является мощным и близким по взглядам партнером. Но ЕС не имеет торгового соглашения с Австралией. Мы сейчас торгуем по правилам ВТО. Если в этом заключается выбор Великобритании, мы это примем - без всяких вопросов. Но фактически именно в этот момент мы соглашаемся с Австралией, что такая ситуация должна завершиться, мы прорабатываем торговое соглашение с ними", - сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что Великобритания может делать решение в пользу меньших амбиций в двусторонней торговле, но при любых условиях такие отношения будут предусматривать взаимную ответственность.