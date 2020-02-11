Скачать
Вторник, 11.02.2020
Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Холостяк 10 сезон: известно имя главного героя шоу
Холостяк 10 сезон: известно имя главного героя шоу

"Амбициозная цель": ЕС сделал Британии интересное предложение

"Амбициозная цель": ЕС сделал Британии интересное предложение
21:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Евросоюзе призывают к более тесному торговому сотрудничеству с Великобританией.

Евросоюз делает для Великобритании уникальное предложение относительно свободной торговли без тарифов и квот, но готов строить отношения и по правилам ВТО, если правительство страны будет склоняться к такому варианту.

Об этом в Европарламенте во время презентации проекта мандата на переговоры между ЕС и Великобританией заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на сайте Европейской комиссии.

"У нас есть амбициозная цель: нулевые тарифы и нулевые квоты в торговых отношениях в отношении всех видов товаров. Это то, чего мы никогда раньше не предлагали никому другому. Это новая модель торговли, которая предоставляет уникальные условия доступа к общему рынку. Безусловно, это потребует соответствующих гарантий справедливой конкуренции и защиты социальных, природоохранных, потребительских стандартов", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что глобальные игроки, такие как Канада и Япония, которые имеют с ЕС соглашения о свободной торговле, ценят такие отношения. Поскольку, по словам фон дер Ляйен, Европа представляет общий рынок, охватывающий 440 миллионов человек. Именно с этих позиций ЕС подходит к построению будущих отношений с Великобританией.

Кадровые изменения: Джонсон созывает кабинет министров

"Я была несколько удивлена услышать, что премьер-министр Великобритании говорит об австралийской модели (торговых отношений - ред.). Австралия, несомненно, является мощным и близким по взглядам партнером. Но ЕС не имеет торгового соглашения с Австралией. Мы сейчас торгуем по правилам ВТО. Если в этом заключается выбор Великобритании, мы это примем - без всяких вопросов. Но фактически именно в этот момент мы соглашаемся с Австралией, что такая ситуация должна завершиться, мы прорабатываем торговое соглашение с ними", - сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что Великобритания может делать решение в пользу меньших амбиций в двусторонней торговле, но при любых условиях такие отношения будут предусматривать взаимную ответственность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
03 Коммуналка за собаку: Зеленский поддержал Брагара
04 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ дала официальное название коронавирусу нового типа
ВОЗ дала название коронавирусу нового типа
&quot;Амбициозная цель&quot;: ЕС сделал Британии интересное предложение
ЕС сделал Британии интересное предложение
Планы Украины по оцифровке: Гончарук обозначил сроки
Планы Украины по оцифровке: Гончарук обозначил сроки
Сиквел &quot;Доктора Стрэнджа&quot; &quot;нашел&quot; сценариста
Сиквел "Доктора Стрэнджа" "нашел" сценариста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь