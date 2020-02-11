Смертельный шторм в Европе забрал уже восемь жизней

Новости мира:Количество жертв в Европе в результате штормов, которые начались на днях, возросло.

Число жертв урагана в странах Европы возросло до восьми человек.

Об этом сообщает AP.

"Мощные ветры с порывами более 200 км/ч достигли Корсики и усилили лесной пожар, вспыхнувший на французском острове 11 февраля, в то время, как шторм с ураганными ветрами и ливнями на днях ударил по северной Европе, став причиной гибели как минимум 8 человек", - говорится в сообщении.

К борьбе с ненастьем на Корсике было привлечено более 300 пожарных, два порта были закрыты, а авиарейсы на Корсику прекращены.

Сообщения о жертвах в результате урагана поступали из Польши, Швеции, Великобритании, Словении, Германии и Чехии.

Шторм "Ciara" двигался по территории Европы с 9 февраля.