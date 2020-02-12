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США о вступлении Северной Македонии в НАТО: Приглашение будет этой весной

США о вступлении Северной Македонии в НАТО: Приглашение будет этой весной
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Штаты поддерживают скорейшее членство Северной Македонии в НАТО.

Соединенные Штаты надеются, что решение о приглашении Северной Македонии к вступлению в НАТО будет принято весной.

Об этом заявила 11 февраля на брифинге постоянный представитель США при НАТО посол Кей Хатчисон.

"Я думаю, что очень скоро мы пригласим Северную Македонию в Североатлантический союз... Я буду очень рада, что приглашение будет этой весной", - сказала посол.

Решающее голосование: у здания парламента Северной Македонии подняли флаг НАТО

Как известно, в настоящее время членами НАТО являются 29 стран. Украина пока стремится получить статус улучшенных возможностей для особых партнеров. Такое сотрудничество может идти параллельно по выполнению плана действий относительно членства. Но на сегодня в Альянсе нет консенсуса для предоставления Украине такого плана.

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США, НАТО, Северная Македония, Кей Хатчисон.
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