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Решающее голосование: у здания парламента Северной Македонии подняли флаг НАТО

Решающее голосование: у здания парламента Северной Македонии подняли флаг НАТО
22:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО.

Парламент Республики Северная Македония во вторник одобрил протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс, сообщает агентство Associated Press.

Парламентарии поддержали документ единогласно. После голосования у здания законодательного органа подняли флаг НАТО.

Рассмотрение вопроса о ратификации протокола проводилось в ускоренном порядке, поскольку нынешний состав парламента будет распущен в конце недели - в преддверии запланированных на 12 апреля этого года выборов.

Отмечается, что единственная страна в НАТО, которая пока не одобрила вступление Северной Македонии в состав альянса, - это Испания. Ожидается, что документ будет ратифицирован испанским парламентом только в марте.

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"Членство в самом мощном в мире военно-политическом альянсе является привилегией, но также огромной ответственностью", - сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски перед голосованием.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

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НАТО, Северная Македония, Стево Пендаровски.
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