В ЕС заинтересованы в тесном сотрудничестве с Британией

Новости мира:Европарламент утвердил мандат на переговоры о соглашении партнерства с Британией.

Европарламент одобрил мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Великобританией о заключении всеобъемлющего соглашения о предстоящих условиях партнерства, включая зону свободной торговли.

Голосование за соответствующую резолюцию произошло в среду в Страсбурге.

"Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве, насколько это возможно. Если мы достигнем договоренности, то политики с обеих сторон "сохранят лицо", - заявил в этой связи председатель политической группы "Зеленых" в ЕП Филипп Ламбертс.

В то же время он отметил, что любое соглашение о свободной торговле между сторонами не будет лучшим, чем условия, когда Британия была в составе Евросоюза.

Кроме торговли и экономики, в переговорном мандате особое внимание уделено сотрудничеству в сферах безопасности и обороны, а также взаимной защите прав граждан.