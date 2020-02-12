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Гибридный двигатель: Макрон сменит средство передвижения во имя экологии

Гибридный двигатель: Макрон сменит средство передвижения во имя экологии
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Макрон и французские министры пересядут на более экологичные автомобили.

Президент Франции Эммануэль Макрон пересядет на более экологичный автомобиль в рамках планов французского правительства по защите экологии и сокращению выбросов углекислого газа.

"Президент Эммануэль Макрон будет перемещаться на автомобиле с гибридным двигателем", - сказала министр экологии Франции Элизабет Борн в эфире France Info, озвучивая инициативы правительства.

По данным французских СМИ, речь идет о бронированном автомобиле, двигатель которого будет частично работать на электроэнергии.

Борн отметила, что все министры также должны перейти либо на электромобили, либо, как Макрон, - на автомобили с гибридным двигателем. Им также будет запрещено использовать самолеты в тех случаях, когда до места назначения можно добраться на поезде менее чем за четыре часа.

Среди других мер, анонсированных Борн - ежегодная выплата бонуса в размере 200 евро госслужащим, которые будут добираться на работу на велосипедах или каршеринге.

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Ожидается, что в четверг Борн вместе с Макроном отправятся во французские Альпы, где президент страны, в частности, объявит об усилении мер по защите Монблана, ледники которого стремительно тают. Между тем, как отмечают французские СМИ, к подножию Монблана президент Франции и министр экологии отправятся на самолете.

Борн сообщила, что новые меры будут направлены на "регулирование посещаемости Монблана с тем, чтобы ограничить поток туристов и обеспечить уважительное отношение к природе".

В среду Макрон провел специальное совещание, посвященное вопросам экологии, на котором министр экологии представила пакет мер, направленных на защиту экологии, климата и биоразнообразия.

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Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн.
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