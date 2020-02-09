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Ультраправая партия Ле Пен просит французов о финансовой поддержке

Ультраправая партия Ле Пен просит французов о финансовой поддержке
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Марин Ле Пен заявила, что французы должны финансировать партии, если им дорога их свобода.

Во Франции ультраправая партия "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") под руководством Марин Ле Пен объявила о начале сбора средств у граждан на финансирование своей деятельности.

Партия намерена создать свой собственный "банк демократии", сообщает RFI.

"Мы скажем французам: если вам дорога свобода политических партий, вы должны одалживать им деньги. Вы сделаете ту работу, которую должны делать банки", — заявила Ле Пен.

 Политик заверила, что деньги, которые вложат французы, пойдут на финансирование политических кампаний. О каких именно выборах идет речь, Ле Пен не уточнила, однако ранее она заявила о том, что будет бороться за пост президента Франции в 2022 году.

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В начале февраля стало известно, что российская компания "Автозапчасть" потребовала от партии вернуть кредит в размере €9 миллионов. Его движению выдал Первый Чешско-российский банк в 2014 году. После банкротства финансового учреждения долг перешел к организации "Конти", которая перепродала его компании "Автозапчасть".

Общий долг партии может составлять €24 миллиона. В эту сумму входит €4,5 миллиона, которые от "Национального объединения" требует структура отца Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена. При этом официально партия не заявляла, сколько денег хотят взыскать с нее кредиторы.

Напомним, Франция направит 600 военных для борьбы с исламистскими боевиками.

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Франция, Марин Ле Пен, Национальное объединение.
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