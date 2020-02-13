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В Британии подтвердили еще один случай заражения новым коронавирусом

В Британии подтвердили еще один случай заражения новым коронавирусом
03:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Британии подтвердили девятый случай заражения коронавирусом.

В Великобритании подтвердили девятый случай заражения новым видом коронавирус у человека, который прилетел из Китая в Лондон.

Об этом сообщает BBC.

"Женщину, которая несколько дней назад прилетела в Лондон из Китая, лечат от коронавируса, в результате чего общее количество случаев заболевания в Великобритании выросло до девяти", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больную госпитализировали в больницу Сент-Томас, где есть специальное инфекционное отделение.

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Кроме того, в больнице Arrowe Park на карантине находятся 83 человека, у которых подозревали заражение коронавирусом. Результаты теста на коронавирус у пациентов оказались отрицательными и теперь они смогут покинуть больницу.

Сейчас в Великобритании 1750 человек прошли отрицательный тест на вирус.

В Японии возросло количество зараженных коронавирусом

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, в мире погибло 1115 человек. Общее количество зараженных людей в КНР оценивается в 44 тыс. 653.

Кроме КНР, еще в 25 странах выявлено свыше 400 случаев заражения.

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Китай, Великобритания, Коронавирус.
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