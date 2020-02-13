Все из-за коронавируса: выставка MWC 2020 отменена

Новости мира:Крупнейшую выставку мобильной техники MWC 2020 отменили из-за коронавируса.

Ассоциация GSM, которая организовывает выставку, приняла решение сделать в этом году перерыв и отменить MWC 2020.

Выставка должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне.

Причина тому — китайский коронавирус, из-за которого многие компании отказались принимать участие в массовом мероприятии.

"Глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает это невозможным", — заявил генеральный директор GSMA Джон Хоффман (John Hoffman).

Кстати, MWC отменили впервые за 33 года ее существования.

Скорее всего, теперь производители проведут отдельные презентации новых смартфонов.

Mobile World Congress — одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии и конгресс с участием руководителей операторов мобильной связи, продавцов и владельцев контента по всему миру.