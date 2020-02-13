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СМИ: Яростный критик Меркель может занять пост главы ХДС

СМИ: Яростный критик Меркель может занять пост главы ХДС
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Немецкие СМИ назвали возможного кандидата на пост главы партии Меркель.

Новым главой немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которой является канцлер Ангела Меркель, может стать бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц.

Об этом передает Handelsblatt.

Ссылаясь на собственные информированные источники, издание отмечает, что Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии. Он уже принимал участие в выборах нового руководителя партии год назад — после того, как Меркель объявила о решении сложить свои полномочия. Тогда он проиграл Крамп-Карренбауер.

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Как известно, Крамп-Карренбауер заявила в понедельник, 10 февраля, что не будет претендовать на пост канцлера во время следующих парламентских выборов в 2021 году.

Фридрих Мерц — бывший председатель парламентской Фракции ХДС, который ушел из большой политики еще в 2009 году.

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Он известен острой критикой политики Меркель в сфере социальной политики, выступая за снижение различных видов соцпомощи, софинансирование образовательных услуг, начиная от детских садов и повышение пенсионного возраста.

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Германия, Ангела Меркель, ХДС, Фридрих Мерц.
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