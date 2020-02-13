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Нидерланды отказали Москве в просьбе судить россиян по делу MH17 в РФ

Нидерланды отказали Москве в просьбе судить россиян по делу MH17 в РФ
10:16 Сегодня Телеграф

Новости мира:Россия хотела получить материалы о подозреваемых в сбитии Boeing MH17 россиянах и расследовать дело.

Москва обратилась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов на троих граждан РФ, которых подозревают в причастности к катастрофе Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Россия якобы хотела преследовать в судебном порядке своих граждан. Однако Нидерланды отклонили запрос РФ. Об этом сообщает  Reuters со ссылкой на министра юстиции Нидерландов.

"Передача материалов о троих российских подозреваемых не является для нас вариантом и не будет рассматриваться", - сказал он.

Первое судебное заседание по этому делу назначено на 9 марта 2020 года. В круг подозреваемых входят трое граждан России и один гражданин Украины. Их могут судить заочно, если дело дойдет к рассмотрению по сути. Такую возможность предусматривает законодательство Нидерландов.

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Следователи утверждают, что ракетную установку, из которой был сбит самолет, была доставлена на территорию оккупированного Донбасса из РФ. Москва все обвинения отрицает. 

Напомним, Рада продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.

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Россия, Нидерланды, Донбасс, Боинг, Boeing MH17, Сбитый самолет.
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