Нидерланды отказали Москве в просьбе судить россиян по делу MH17 в РФ

Новости мира:Россия хотела получить материалы о подозреваемых в сбитии Boeing MH17 россиянах и расследовать дело.

Москва обратилась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов на троих граждан РФ, которых подозревают в причастности к катастрофе Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Россия якобы хотела преследовать в судебном порядке своих граждан. Однако Нидерланды отклонили запрос РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции Нидерландов.

"Передача материалов о троих российских подозреваемых не является для нас вариантом и не будет рассматриваться", - сказал он.

Первое судебное заседание по этому делу назначено на 9 марта 2020 года. В круг подозреваемых входят трое граждан России и один гражданин Украины. Их могут судить заочно, если дело дойдет к рассмотрению по сути. Такую возможность предусматривает законодательство Нидерландов.

Следователи утверждают, что ракетную установку, из которой был сбит самолет, была доставлена на территорию оккупированного Донбасса из РФ. Москва все обвинения отрицает.

Напомним, Рада продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.