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Катастрофа MH17: Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете

Катастрофа MH17: Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете
11:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Гендиректор российского Первого канала Константин Эрнст признал ошибку в сюжете об украинском истребителе, который якобы сбил малайзийский Boeing МН17 летом 2014 года.

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малайзийском "Боинге" рейса MH17 над Донбассом в 2014 году допустили ошибку.  Об этом он заявил в интервью The New Yorker.

"Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: "Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", - говорится в статье.

В ноябре 2014 года на "Первом канале" транслировались так называемые "сенсационные" кадры: снимок со спутника, якобы снятый западными спецслужбами и переданный в Россию американским ученым, на котором демонстрировалась атака украинского истребитель на самолет.

Тогда ведущий канала заявил, что "изображение подтверждает версию событий, о которой едва ли слышали на Западе", чем подводил зрителей к тому, что рейс MH17 якобы сбил украинский истребитель.

Снимок быстро признали подделкой, поскольку отметка времени не совпадала с отметкой инцидента, у самолета были опознавательные знаки, которые отличали его от малайзийского самолета, а местность под ним была вырезана из фотографий, опубликованных в Интернете двумя годами ранее.

Издание отмечает, что ложная картинка в этом случае сработала: год спустя опрос показал, что только около 5% россиян обвиняют свое правительство или сепаратистов в катастрофе.

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Отвечая на вопрос журналиста об официальном голландском отчете о катастрофе, Эрнст сказал, что разногласия между ними сводятся к вопросу доверия, мол, журналист The New Yorker считает отчет правдой, а сам Эрнст считает, что отчет "непрофессиональный".

Опровержения и извинений на сайте "Первого канала" нет – новость о "сенсационном снимке" до сих пор стоит на сайте без каких-либо приписок, что картинка на самом деле подделка.

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Россия, Донбасс, Константин Эрнст, MH17, Boeing МН17.
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