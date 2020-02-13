Скачать
Четверг, 13.02.2020
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе
Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля

Оппозиция Молдовы требует отставки главы МИД

Оппозиция Молдовы требует отставки главы МИД
13:46 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В своем выступлении глава МИД Молдовы заявил, что 1992 армия РФ остановила конфликт на Днестре.

В Молдове оппозиционные парламентские фракции партий "Платформа "Достоинство и правда" и "Действие и солидарность" подали резолюцию об отставке главы МИД Аурелиу Чокоя за его слова о роли армии РФ в Приднестровье. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

На прошлой неделе Чокой на пресс-конференции говорил о конфликте 1992 году на Днестре. "Его спровоцировали определенные сепаратистские силы... И, если говорить фактами, армия Российской Федерации, размещенная тогда в приднестровском регионе, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие", - добавил он.

После этого лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе потребовал отставки главы МИД. Мол, он оскорбил ветеранов войны на Днестре и осквернил память тех, кто отдал жизнь, защищая независимость и территориальную целостность страны. У здания правительства прошла акция протеста.

Взрывная почта: В Нидерландах нашли бомбу в письме

В среду 13 февраля депутаты от оппозиции подали в парламент резолюцию об отставке министра.

"Мы считаем абсолютно необходимым требовать отставки министра иностранных дел Чокоя, поскольку Молдову на международном уровне должны представлять компетентные люди, которые любят страну и уважают ее граждан", - пояснил оппозиционный депутат Кирилл Моцпан.

Президент Игорь Додон встал на защиту министра, заявив, что его неправильно поняли. "Насколько я понял, он говорил о миротворческой миссии. Возможно, его заявление неправильно интерпретировали", - сказал Додон.

Сам Чокой заявил, что СМИ вырвали из контекста и исказили его слова, чтобы вызвать скандал.

Напомним, d Индии мужчина повесился, подумав что у него коронавирус, хотя это была всего лишь простуда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Россия, Армия РФ, МИД Молдовы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
05 В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский совершил изменения в составе СНБО
Зеленский ввел Ермака в состав СНБО
Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
Тепло до +13°: синоптики рассказали, когда потеплеет
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь